С Full HD до 4K без лишней нагрузки: Firefox обзавелся поддержкой аналога DLSS Nvidia

С Full HD до 4K без лишней нагрузки: Firefox обзавелся поддержкой аналога DLSS NvidiaМожно ли ее включить
В браузере Mozilla Firefox появилась поддержка технологии Nvidia RTX Video Super Resolution (VSR), улучшающей видеоконтент с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Хотя ни Mozilla, ни Nvidia не сделали официального заявления, пользователь Reddit под ником u/T0biasCZE нашел и протестировал новую функцию, а также поделился информацией.
Чтобы включить VSR в Firefox, пользователи могут зайти в настройки браузера, набрать в строке поиска «about:config», найти опцию «gfx.webrender.super-resolution.nvidia» на вкладке Preferences и установить для нее значение «True». Правда, это работает лишь на тестовой версии браузера, которая должна выйти в ближайшее время, отметили комментаторы форума.
VSR использует алгоритмы искусственного интеллекта и тензорные ядра RTX в графических процессорах Nvidia GeForce RTX для повышения четкости и резкости видео, транслируемого через браузеры на базе Chromium.
Однако отметим, что функция совместима только с видеокартами Nvidia серий 40 и 30.