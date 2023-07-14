С Full HD до 4K без лишней нагрузки: Firefox обзавелся поддержкой аналога DLSS Nvidia

Чтобы включить VSR в Firefox, пользователи могут зайти в настройки браузера, набрать в строке поиска «about:config», найти опцию «gfx.webrender.super-resolution.nvidia» на вкладке Preferences и установить для нее значение «True». Правда, это работает лишь на тестовой версии браузера, которая должна выйти в ближайшее время, отметили комментаторы форума.

VSR использует алгоритмы искусственного интеллекта и тензорные ядра RTX в графических процессорах Nvidia GeForce RTX для повышения четкости и резкости видео, транслируемого через браузеры на базе Chromium.

Однако отметим, что функция совместима только с видеокартами Nvidia серий 40 и 30.