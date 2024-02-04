С голубя сняли обвинения в шпионаже на Китай через 8 месяцев

Это пернатое фиаско началось в Мумбаи, где охранники международного порта отметили голубя за «подозрительное поведение». Почему подозрительно? У него были кольца с микрочипами и китайские иероглифы на лапках. Его поймали и он провел восемь месяцев в ветеринарной клинике.

Подождите, а как же микрочип? Оказывается, он просто отслеживал местоположение голубя — вряд ли это можно назвать признаком сверхсекретной разведки. А эти «китайские иероглифы»? Не что иное, как идентификация тайваньских голубей.

Чем же закончилась эта птичья одиссея? После нескольких месяцев, в течение которых больница и группы по защите прав животных задавали вопросы, власти наконец провели расследование «доказательств наличия микрочипа» и осознали свою колоссальную ошибку. Голубь, к сожалению, уже пережил восемь месяцев неволи, прежде чем его наконец выпустили на свободу.