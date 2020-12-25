С iPhone 12 перестали работать сторонние беспроводные зарядки

В декабре вышел апдейт iOS 14.3. Apple заявила, что обновление должно исправить ошибку, из-за которой не могла осуществляться беспроводная зарядка устройств.

Несмотря на обещания, iPhone перестали функционировать при взаимодействии со сторонними беспроводными зарядными устройствами. В частности, сообщается о проблемах с нефирменными аксессуарами MagSafe.

СМИ пишут, что это мог быть намеренный шаг со стороны Apple. Компания могла так поступить, чтобы люди не пользовались сторонними MagSafe. Впрочем есть шанс, что Apple просто допустила ошибку в обновлении. Стоит дождаться официальных комментариев от представителей компании.