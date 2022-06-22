С какими людьми у вас лучше всего сложатся отношения. Объясняет наука

Находясь в северной Намибии, он опросил людей о желанности других членов сообщества. С помощью этой информации он оценил "ценность партнера" каждого человека, т.е. метрику, описывающую, насколько вероятно, что люди хотят быть в отношениях с кем-то. Затем они проанализировали их статус отношений.

Они обнаружили, что люди с одинаковой "ценностью" с большей вероятностью вступят в отношения друг с другом, а также имеют лучшие результаты в отношениях. По словам Пралла, это исследование отличается от большинства, поскольку оно сосредоточено на действиях людей, а не на их заявленных предпочтениях, на которые может влиять социальное давление.