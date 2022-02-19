С какого возраста люди начинают резко хуже соображать

Миша фон Краузе из Гейдельбергского университета в Германии и его коллеги проанализировали данные, полученные от 1,2 миллиона человек в возрасте от 10 до 80 лет.

В ходе задания участников просили сортировать слова и изображения, например, обозначая лица как белые или черные, или классифицируя такие слова, как "радость" или "агония" как хорошие или плохие, нажимая одну из двух кнопок.

Ученые обнаружили, что время реакции людей ускоряется с подросткового возраста до 20 лет, а затем замедляется с возрастом. Это снижение обычно связывают с более низкой скоростью умственной деятельности, но это не так, говорит фон Краузе.

Команда использовала модель познания, которая предполагает, что люди принимают решения, постоянно обдумывая информацию, пока не достигнут “порога уверенности”.

Согласно этой модели, снижение времени реакции с 20 лет, вероятно, связано с тем, что с возрастом люди стремятся к большей уверенности перед принятием решений, визуальная информация занимает больше времени, чтобы попасть из глаз в мозг, и с возрастом людям требуется больше времени, чтобы физически нажать на кнопку.

Получается, что умственная скорость людей увеличивается до 20 лет и остается на одном уровне до 60 лет.

“С возрастом люди становятся более осторожными в своих решениях - они стараются избегать ошибок. В то же время моторные процессы - нажатие клавиш ответа в эксперименте - замедляются с возрастом”, – заявили ученые.