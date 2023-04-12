С какой скоростью австралопитеки гуляли по вулканическому пеплу

Ученые исследовали отпечатки ног, найденные в регионе Лаэтоли, который известен своими многочисленными отпечатками древних ног, запечатленными в вулканическом пепле. Они рассчитали рост пяти особей, которые, вероятно, были афарскими австралопитеками, с ростом от 1,2 до 1,7 метра. Они также рассчитали вероятную скорость их передвижения, которая в среднем составила около 0,8 метра в секунду (около 2,88 километра в час).

Для расчета роста лаэтолийских гомининов ученые использовали частично сохранившийся скелет другого афарского австралопитека, Люси, рост которой оценивался в 1,106 метра. Они также разработали методику оценки длины ног древних гомининов по отпечаткам ступней, основанную на экспериментальных данных. Вычислив длину нижних конечностей и среднюю длину шага изученных особей, они определили скорость, с которой передвигались гоминины.