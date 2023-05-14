С какой скоростью передаются данные в вашем мозге

Стимулируя пары электродов у 74 участников в возрасте от 4 до 51 года, исследователи измеряли время, необходимое для прохождения сигналов между областями мозга.

Результаты показали, что скорость передачи сигналов увеличивается на протяжении всего детства и достигает максимума в возрасте от 30 до 40 лет. Например, исследователи измерили скорость нейронов у 4-летнего пациента - 45 миллисекунд для прохождения сигнала от лобной до теменной областей мозга. У 38-летнего пациента этот же путь занял 20 миллисекунд. Для сравнения, моргание глаза занимает от 100 до 400 миллисекунд.

Этот вывод опровергает ранее существовавшее мнение о том, что скорость передачи информации в мозге стабилизируется в раннем подростковом возрасте.

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