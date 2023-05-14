Наука и технологии
13:30, 14 мая 2023
1 мин.

С какой скоростью передаются данные в вашем мозге

И изменяется ли она со временем

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience исследователями клиники Майо и их голландскими коллегами, показывает, что скорость передачи информации между различными областями мозга продолжает увеличиваться в раннем взрослом возрасте.

С какой скоростью передаются данные в вашем мозге

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Стимулируя пары электродов у 74 участников в возрасте от 4 до 51 года, исследователи измеряли время, необходимое для прохождения сигналов между областями мозга.

Результаты показали, что скорость передачи сигналов увеличивается на протяжении всего детства и достигает максимума в возрасте от 30 до 40 лет. Например, исследователи измерили скорость нейронов у 4-летнего пациента - 45 миллисекунд для прохождения сигнала от лобной до теменной областей мозга. У 38-летнего пациента этот же путь занял 20 миллисекунд. Для сравнения, моргание глаза занимает от 100 до 400 миллисекунд.

Этот вывод опровергает ранее существовавшее мнение о том, что скорость передачи информации в мозге стабилизируется в раннем подростковом возрасте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров