С какой скоростью передаются данные в вашем мозге

С какой скоростью передаются данные в вашем мозгеИ изменяется ли она со временем
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience исследователями клиники Майо и их голландскими коллегами, показывает, что скорость передачи информации между различными областями мозга продолжает увеличиваться в раннем взрослом возрасте.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Стимулируя пары электродов у 74 участников в возрасте от 4 до 51 года, исследователи измеряли время, необходимое для прохождения сигналов между областями мозга.
Результаты показали, что скорость передачи сигналов увеличивается на протяжении всего детства и достигает максимума в возрасте от 30 до 40 лет. Например, исследователи измерили скорость нейронов у 4-летнего пациента - 45 миллисекунд для прохождения сигнала от лобной до теменной областей мозга. У 38-летнего пациента этот же путь занял 20 миллисекунд. Для сравнения, моргание глаза занимает от 100 до 400 миллисекунд.
Этот вывод опровергает ранее существовавшее мнение о том, что скорость передачи информации в мозге стабилизируется в раннем подростковом возрасте.
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