С модников возьмут почти тысячу долларов за специальные сумки для смартфонов

Сумки — часть новой осенне-зимней коллекции Balenciaga. Они представлены в трёх различных вариантах — в сером цвете, белом и чёрном. Спереди дизайн сумки «украшает» надпись «Balenciaga». Если честно, внешне они совсем не примечательны. Похожи на сумочки для похода в магазин. Они совсем небольшие и надеваются через плечо.

Их габаритов как раз хватает, чтобы поместить внутрь смартфон, наушники и, возможно, зарядное устройство. Сделаны сумочки из натуральной телячьей кожи, что, конечно, не понравится «зелёным». Ремешок от сумки можно отстегнуть. Сообщается, что их намеренно сделали похожими на бумажные пакеты.