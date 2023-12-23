С наступающим: NASA показала «Новогоднюю елку» из скопления звезд

На этом потрясающем составном изображении с мерцающими голубыми и белыми огоньками, полученном рентгеновской обсерваторией NASA «Чандра», видны молодые звезды возрастом от одного до пяти миллионов лет. Зеленый газ, напоминающий ель, изображен с помощью оптических данных телескопа WIYN. Завершают небесное зрелище белые звезды, полученные с помощью двухмикронного обзора All Sky Survey.

«Космическая елка», расположенная на расстоянии 2500 световых лет от нас в Млечном Пути, представляет собой завораживающее зрелище звездных огней и праздничного настроения. Хотя мигание огней в анимационной версии может показаться синхронным, NASA поясняет, что это искусственное усиление, подчеркивающее рентгеновское расположение звезд.