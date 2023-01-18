С новым заводом Intel большие проблемы: но компания настроена решительно

"Мы стремимся сделать проект в Магдебурге успешным", - сказал Эсфарджани агентству Reuters. "Хотя в нынешних условиях нам приходится сбавлять темп, мы не можем оторвать глаз от мяча".

На вопрос об инвестициях Intel представитель министерства экономики Германии сообщил Reuters, что правительство находится в "постоянном обмене мнениями с Intel и Европейской комиссией" по поводу проекта.

В сообщении Reuters также говорится, что инфляция увеличивает расходы. Эсфарджани отказался это комментировать, но заявил, что с момента объявления "геополитические проблемы стали более серьезными, спрос на полупроводники снизился, а инфляция и рецессия подрывают мировую экономику". Он отметил, что Intel уже приобрела землю, на которой будет построена фабрика.