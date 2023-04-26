С обычного смартфона впервые совершили звонок через спутник

Это может стать значительным прорывом в расширении доступа к сотовой связи не только в США, но и в развивающихся странах. Как правило, для звонков по мобильному телефону требуется наличие близлежащих вышек сотовой связи, но спутники могут выступать в качестве космической сети вышек сотовой связи, предоставляя услуги в районах, где нет покрытия сотовой связи.

Компания AST SpaceMobile заявляет, что "создает первую и единственную космическую широкополосную сеть сотовой связи" и намерена использовать спутники для обеспечения глобальной широкополосной сотовой связи от 2G до 5G.