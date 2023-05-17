С почином: на Valve подали в суд за нарушение патента

Immersion утверждает, что Valve нарушила ее патенты в ряде своих игровых продуктов, включая Steam Deck, платформу Valve Index VR, программное обеспечение SteamVR и Half-Life: Alyx.

В жалобе, поданной в федеральный суд, Immersion требует возмещения убытков, роялти и судебного запрета на использование компанией Valve обвиняемых продуктов.

Обширный патентный портфель Immersion привел к заключению лицензионных и мировых соглашений с такими крупными технологическими компаниями, как Sony, Microsoft, Apple, Google и другими. Даже Nintendo, которая разработала собственную технологию Rumble Pak для Nintendo 64, теперь лицензирует технологию Immersion для своих продуктов.

Ожидается, что Valve, скорее всего, урегулирует иск в досудебном порядке, как это делали другие компании в прошлом. Хотя Valve пока и не ответила на иск.