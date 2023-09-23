С помощью ИИ создали переводчик с петушиного

Система успешно транслировала различные эмоции кур, включая голод, страх, гнев, удовлетворение, возбуждение и дистресс.

Исследователи в сотрудничестве с психологами и ветеринарами протестировали систему на 80 цыплятах, в результате чего была достигнута высокая точность определения их эмоционального состояния. Признавая возможные ограничения, связанные с различиями в породах и сложными формами коммуникации, такими как язык тела, авторы исследования подчеркивают возможность улучшения благосостояния животных за счет понимания их чувств.

Чеок подчеркнул, что знание эмоций животных может помочь создать для них «лучший мир».