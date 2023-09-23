С помощью ИИ создали переводчик с петушиного

С помощью ИИ создали переводчик с петушиногоИ куриного, соответственно
Японские исследователи разработали систему искусственного интеллекта, способную понимать эмоциональные состояния кур. В исследовании, проведенном под руководством профессора Токийского университета Адриана Дэвида Чеока, была применена система Deep Emotional Analysis Learning, DEAL, для анализа меняющихся вокальных паттернов у этих птиц.
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Система успешно транслировала различные эмоции кур, включая голод, страх, гнев, удовлетворение, возбуждение и дистресс.
Исследователи в сотрудничестве с психологами и ветеринарами протестировали систему на 80 цыплятах, в результате чего была достигнута высокая точность определения их эмоционального состояния. Признавая возможные ограничения, связанные с различиями в породах и сложными формами коммуникации, такими как язык тела, авторы исследования подчеркивают возможность улучшения благосостояния животных за счет понимания их чувств.
Чеок подчеркнул, что знание эмоций животных может помочь создать для них «лучший мир».