С помощью США на Украине построят ядерный реактор

"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", - цитирует Маркарову издание.

По словам дипломата, в число участников пилотного проекта по строительству ядерного реактора вошли международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский концерн "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и Украинский государственный научно-технический центр ядерной и радиационной защиты.

Также упоминаются частные партнеры по строительству: Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

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