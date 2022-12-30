С помощью старых деревьев научились делать возобновляемое топливо

Исследователи отметили, что только в Великобритании ежегодно продаётся от 6 до 8 млн настоящих ёлок, из которых, по оценкам, 7 млн отправляются на свалку. Там каждое дерево будет выделять 16 кг парниковых газов при разложении. Теперь учёные поняли, как можно повторно использовать рождественские деревья.

Они выяснили, что потенциально могут использовать сосновые иглы для превращения углекислого газа в муравьиную кислоту. В целом, опубликованная работа демонстрирует, как совместная реакция углекислого газа и воды при высоких температурах может привести к получению полезных продуктов. Оказалось, что часть сосновых иголок превращается в тот же продукт, что и углекислый газ. Углекислый газ же вводится в виде бикарбоната натрия, широко известного как пищевая сода.

Получаемая муравьиная кислота имеет множество применений. Её можно использовать в топливных элементах для хранения и транспортировки водорода, который затем могут выступить в качестве источника энергии.