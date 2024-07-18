С помощью стрекоз научились находить загрязненные ртутью места

Опубликовано 18 июля 2024, 07:30
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С помощью стрекоз научились находить загрязненные ртутью местаПроблемы экологии
Исследование, в котором стрекозы использовались в качестве индикаторов, выявило разнообразные модели ртутного загрязнения в различных экосистемах. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показывает, что выпадение ртути значительно различается в сухих и лесных регионах.
В отличие от предыдущих предположений, ртуть в более сухих районах поступает в основном через дождь и снег, в то время как в более влажных лесных регионах газообразная ртуть прилипает к листьям и падает на землю вместе с листвой. Это открытие стало возможным благодаря проекту "Ртуть в стрекозах", в рамках которого волонтеры собрали и проанализировали личинки стрекоз в более чем 750 местах в 150 национальных парках США.
Результаты исследования не только изменили представление о ртутном загрязнении на охраняемых территориях, но и подчеркнули полезность стрекоз как "экономически эффективного и широко распространенного биоиндикатора".