С помощью стрекоз научились находить загрязненные ртутью места

В отличие от предыдущих предположений, ртуть в более сухих районах поступает в основном через дождь и снег, в то время как в более влажных лесных регионах газообразная ртуть прилипает к листьям и падает на землю вместе с листвой. Это открытие стало возможным благодаря проекту "Ртуть в стрекозах", в рамках которого волонтеры собрали и проанализировали личинки стрекоз в более чем 750 местах в 150 национальных парках США.

Результаты исследования не только изменили представление о ртутном загрязнении на охраняемых территориях, но и подчеркнули полезность стрекоз как "экономически эффективного и широко распространенного биоиндикатора".