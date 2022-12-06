С порно и насилием: в России предложили создать реестр запрещённых игр

«Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация», — цитирует Киселева ТАСС.

Представители комиссии утверждают, что такой реестр поможет защитить детей от компьютерных игр, которые могут навредить их физическому и психическому здоровью. Однако некоторые критики утверждают, что такой реестр может быть не эффективен и ограничит свободу.