Наука и технологии
18:59, 06 декабря 2022
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С порно и насилием: в России предложили создать реестр запрещённых игр

Опять пытаются защитить детей

Владимир Киселев, глава Законодательного собрания Владимирской области, заявил о том, что комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предлагает создать реестр запрещённых компьютерных игр, который будет похож на перечень экстремистских материалов.

С порно и насилием: в России предложили создать реестр запрещённых игр

Фото: Unsplash

«Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация», — цитирует Киселева ТАСС.

Представители комиссии утверждают, что такой реестр поможет защитить детей от компьютерных игр, которые могут навредить их физическому и психическому здоровью. Однако некоторые критики утверждают, что такой реестр может быть не эффективен и ограничит свободу.

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