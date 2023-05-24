С пылу с жару: вы можете заказать свежие спутниковые снимки одним щелчком мыши

С пылу с жару: вы можете заказать свежие спутниковые снимки одним щелчком мышиСтартапу всего пару лет
SkyFi, двухлетний стартап, стремится революционизировать процесс покупки спутниковых снимков с помощью своего удобного приложения и API. Вместо того чтобы самостоятельно управлять спутниками, SkyFi сотрудничает с более чем десятком компаний, предоставляя клиентам различные типы спутниковых снимков.
Пользователи могут либо запросить конкретное изображение, либо выбрать его из библиотеки предварительно сделанных снимков. Среди партнеров SkyFi такие известные компании, как Satellogic, а также развивающиеся стартапы, такие как Umbra и Pixxel.
Стартап ориентируется на три сегмента клиентов: индивидуальных потребителей, крупных корпоративных клиентов в таких отраслях, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, финансы и страхование, а также государственных и оборонных клиентов США. Решение SkyFi привлекает даже тех клиентов, которые уже имеют опыт работы со спутниковыми компаниями, но ищут более экономичный подход.
Один из соучредителей сравнивает SkyFi с Netflix, позиционируя свою платформу как место для качественного геопространственного контента, в то время как другие компании выступают в роли создателей контента.