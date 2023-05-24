С пылу с жару: вы можете заказать свежие спутниковые снимки одним щелчком мыши

Пользователи могут либо запросить конкретное изображение, либо выбрать его из библиотеки предварительно сделанных снимков. Среди партнеров SkyFi такие известные компании, как Satellogic, а также развивающиеся стартапы, такие как Umbra и Pixxel.

Стартап ориентируется на три сегмента клиентов: индивидуальных потребителей, крупных корпоративных клиентов в таких отраслях, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, финансы и страхование, а также государственных и оборонных клиентов США. Решение SkyFi привлекает даже тех клиентов, которые уже имеют опыт работы со спутниковыми компаниями, но ищут более экономичный подход.

Один из соучредителей сравнивает SkyFi с Netflix, позиционируя свою платформу как место для качественного геопространственного контента, в то время как другие компании выступают в роли создателей контента.