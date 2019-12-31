Наука и технологии
Сегодня 15:56
С разработчика стороннего приложения «ВКонтакте» сняли обвинения в педофилии
Всё обвинение строилось на том, что настоящий педофил использовал прокси-сервер разработчика
Следственный комитет снял обвинения с разработчика стороннего Android-клиента для «ВКонтакте» Kate Mobile. Ранее утверждалось, что мужчина требовал у несовершеннолетней девушки в соцсети обнажённые фотографии. Для обвинения следствие использовало тот факт, что IP-адрес автора сообщений был зарегистрирован на прокси-сервере разработчика.
Этот прокси-сервер создатель Kate Mobile использовал, чтобы украинские пользователи приложения могли обходить блокировку «ВКонтакте». В ноябре 2018 года разработчика арестовали по обвинению в педофилии, руководствуясь логикой «чей прокси-сервер — тот и виноват».
В итоге мужчина провёл 3,5 месяца в московском СИЗО «Водник», затем его перевели на полугодовой домашний арест, а в августе изменили меру пресечения на залог.
Сообщается, что разработчик после снятия обвинений вернулся к проекту Kate Mobile. Тот, кстати, со времени ареста мужчины потерял больше миллиона пользователей.