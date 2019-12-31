С разработчика стороннего приложения «ВКонтакте» сняли обвинения в педофилии

Этот прокси-сервер создатель Kate Mobile использовал, чтобы украинские пользователи приложения могли обходить блокировку «ВКонтакте». В ноябре 2018 года разработчика арестовали по обвинению в педофилии, руководствуясь логикой «чей прокси-сервер — тот и виноват».

В итоге мужчина провёл 3,5 месяца в московском СИЗО «Водник», затем его перевели на полугодовой домашний арест, а в августе изменили меру пресечения на залог.

Сообщается, что разработчик после снятия обвинений вернулся к проекту Kate Mobile. Тот, кстати, со времени ареста мужчины потерял больше миллиона пользователей.