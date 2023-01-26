"С роботами обращаются лучше": работники складов Amazon устроили забастовку

Профсоюз GMB, представляющий интересы рабочих, заявил, что ожидает, что на забастовку выйдут 300 работников из 1000, работающих на заводе.

Рабочие планируют провести более масштабную демонстрацию с 16:00 до 20:00 по лондонскому времени. Сотрудники недовольны повышением заработной платы на 50 пенсов (примерно 33 рубля) в час. Работники склада утверждают, что повышение зарплаты не соответствует растущей стоимости жизни. Они также хотят улучшить условия труда.

"Кто-то на днях сказал, что с нами обращаются как с роботами - нет, с роботами обращаются лучше", - сказал Даррен Вествуд, один из работников склада Amazon, участвующих в забастовке в интервью CNBC.