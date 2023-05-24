С российских блогеров предложили взимать дополнительные налоги

Этот шаг является частью усилий по регулированию Интернета. Анатолий Артамонов, глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил, что налогообложение будет распространяться и на блогеров. Андрей Епишин, заместитель председателя комитета, подчеркнул необходимость внесения возможных поправок в Налоговый кодекс РФ.

В резолюции также содержится призыв к Федеральной налоговой службе выявлять и привлекать к ответственности лиц, получающих доход от деятельности в Интернете и уклоняющихся от уплаты налогов.