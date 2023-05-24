Наука и технологии
16:15, 24 мая 2023
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С российских блогеров предложили взимать дополнительные налоги

А еще привлекать к ответственности за неуплату налогов

Российские сенаторы предлагают ввести налогообложение для физических лиц и организаций, занимающихся деятельностью в Интернете, включая ведение блогов, согласно проекту постановления Совета Федерации. На этот проект ссылается ТАСС.

Этот шаг является частью усилий по регулированию Интернета. Анатолий Артамонов, глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил, что налогообложение будет распространяться и на блогеров. Андрей Епишин, заместитель председателя комитета, подчеркнул необходимость внесения возможных поправок в Налоговый кодекс РФ.

В резолюции также содержится призыв к Федеральной налоговой службе выявлять и привлекать к ответственности лиц, получающих доход от деятельности в Интернете и уклоняющихся от уплаты налогов.

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