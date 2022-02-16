Наука и технологии
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С таким и в лес можно: инженер создал робота-грибника

Не уступающего человеку
Инженерии Мехрдад Р. Кермани совместно с аспирантами разработал робота, способного собирать грибы, что самое важное – не повреждая структуру гриба. Сообщается, что робот, порой, не уступает человеку.
С таким и в лес можно: инженер создал робота-грибника

Почти десять лет назад местный фермер Мюррей Гуд обратился к профессору машиностроения Мехрдаду Р. Кермани с проблемой. Может ли Кермани и его команда разработать автономного робота для сбора грибов.

Кермани разработал робота, который может собирать грибы со скоростью и качеством, сравнимыми с человеком или даже превосходящими их. Он также применил инновационный подход, разработав систему, которая легко интегрируется в существующую инфраструктуру грибных ферм по всей Северной Америке.

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Одним из наиболее сложных движений, которое необходимо было довести до совершенства, являлось "хватание". Люди, объяснил Кермани, хватают предметы каждый день, не задумываясь, но научить робота делать это правильно – намного сложнее.

Источник: Western News
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