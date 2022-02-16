С таким и в лес можно: инженер создал робота-грибника

Почти десять лет назад местный фермер Мюррей Гуд обратился к профессору машиностроения Мехрдаду Р. Кермани с проблемой. Может ли Кермани и его команда разработать автономного робота для сбора грибов.

Кермани разработал робота, который может собирать грибы со скоростью и качеством, сравнимыми с человеком или даже превосходящими их. Он также применил инновационный подход, разработав систему, которая легко интегрируется в существующую инфраструктуру грибных ферм по всей Северной Америке.