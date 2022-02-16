С таким и в лес можно: инженер создал робота-грибника

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С таким и в лес можно: инженер создал робота-грибникаНе уступающего человеку
Инженерии Мехрдад Р. Кермани совместно с аспирантами разработал робота, способного собирать грибы, что самое важное – не повреждая структуру гриба. Сообщается, что робот, порой, не уступает человеку.
Почти десять лет назад местный фермер Мюррей Гуд обратился к профессору машиностроения Мехрдаду Р. Кермани с проблемой. Может ли Кермани и его команда разработать автономного робота для сбора грибов.
Кермани разработал робота, который может собирать грибы со скоростью и качеством, сравнимыми с человеком или даже превосходящими их. Он также применил инновационный подход, разработав систему, которая легко интегрируется в существующую инфраструктуру грибных ферм по всей Северной Америке.
Одним из наиболее сложных движений, которое необходимо было довести до совершенства, являлось "хватание". Люди, объяснил Кермани, хватают предметы каждый день, не задумываясь, но научить робота делать это правильно – намного сложнее.
Источник: Western News