Наука и технологии
Сегодня в 11:27
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С Wildberries исчезнет контрафакт

Ему объявили борьбу
Wildberries сообщил, что скоро, в августе, запустит сервис «Цифровой арбитраж», который защитит покупателей от контрафактной продукции.
С Wildberries исчезнет контрафакт

Сервис будет полезен и для правообладателей: убережёт их от недобросовестных действий других продавцов. Первые смогут создавать официальные обращения, если заподозрят нарушение их прав на интеллектуальную собственность, и самостоятельно проводить проверку правоустанавливающих документов.

Если продавец не предоставит правоустанавливающие документы (или предоставит фальшивые), Wildberries будет скрывать подобные товары с онлайн-витрины. При неоднократных нарушениях сотрудничество с продавцом приостановят.

Источник:Wildberries
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