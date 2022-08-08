С Wildberries исчезнет контрафакт

Сервис будет полезен и для правообладателей: убережёт их от недобросовестных действий других продавцов. Первые смогут создавать официальные обращения, если заподозрят нарушение их прав на интеллектуальную собственность, и самостоятельно проводить проверку правоустанавливающих документов.

Если продавец не предоставит правоустанавливающие документы (или предоставит фальшивые), Wildberries будет скрывать подобные товары с онлайн-витрины. При неоднократных нарушениях сотрудничество с продавцом приостановят.