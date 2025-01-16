С Земли удалось заснять Луну и Марс одним кадром

Опубликовано 16 января 2025, 07:531 мин.
С Земли удалось заснять Луну и Марс одним кадромРедкая оккультация
В ночь на понедельник произошло редкое небесное явление — Марс прошел за полной Луной, что было видно на большей части Северной Америки и в некоторых районах Африки. Это длилось более часа, и людям хватило этого времени, чтобы сделать прекрасные снимки.
Стивен Кларк, космический журналист Ars Technica, запечатлел это событие из Восточного Техаса. Используя ручную камеру, Кларк делал снимки, когда Марс вновь появлялся из-за края Луны. Несмотря на сложности, связанные с оперативной съемкой, снимки «подчеркнули близость двух небесных тел».
Марс в самом близком положении находится примерно в 250 раз дальше, чем Луна. Такие оккультации Марса — редкость, и следующее широко видимое в США явление подобного рода произойдет только в 2042 году.