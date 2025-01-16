Наука и технологии
Опубликовано 16 января 2025, 07:53
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С Земли удалось заснять Луну и Марс одним кадром

Редкая оккультация
В ночь на понедельник произошло редкое небесное явление — Марс прошел за полной Луной, что было видно на большей части Северной Америки и в некоторых районах Африки. Это длилось более часа, и людям хватило этого времени, чтобы сделать прекрасные снимки.
С Земли удалось заснять Луну и Марс одним кадром
© Stephen Clark / Ars Technica

Стивен Кларк, космический журналист Ars Technica, запечатлел это событие из Восточного Техаса. Используя ручную камеру, Кларк делал снимки, когда Марс вновь появлялся из-за края Луны. Несмотря на сложности, связанные с оперативной съемкой, снимки «подчеркнули близость двух небесных тел».

Марс в самом близком положении находится примерно в 250 раз дальше, чем Луна. Такие оккультации Марса — редкость, и следующее широко видимое в США явление подобного рода произойдет только в 2042 году.

Источник:ArsTechnica
Автор:Максим Многословный
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