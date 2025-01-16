С Земли удалось заснять Луну и Марс одним кадром

Стивен Кларк, космический журналист Ars Technica, запечатлел это событие из Восточного Техаса. Используя ручную камеру, Кларк делал снимки, когда Марс вновь появлялся из-за края Луны. Несмотря на сложности, связанные с оперативной съемкой, снимки «подчеркнули близость двух небесных тел».

Марс в самом близком положении находится примерно в 250 раз дальше, чем Луна. Такие оккультации Марса — редкость, и следующее широко видимое в США явление подобного рода произойдет только в 2042 году.