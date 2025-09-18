Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2025, 20:40
S7 Airlines представила новую необычную форму для бортпроводников

Футуристично
Авиакомпания S7 Airlines представила новую форму для бортпроводников, разработанную “с учётом концепции work-life balance”, пишет пресс-служба. Дизайн переосмыслил классический деловой костюм: теперь форма больше похожа на капсульный гардероб. Элементы можно комбинировать и создавать разные образы.
Форма выполнена в тёмно-графитовом цвете с плавными зелёными линиями, символизирующими взлётную полосу. От привычных деталей классической униформы — фуражек, шейных платков и строгих воротничков — отказались. В коллекции появились функциональные элементы: полуприлегающие платья, брюки, пиджаки, жилеты, лонгсливы, футболки и трикотажный халфзип из итальянской шерсти.

Бортпроводницы могут создавать до 17 образов, бортпроводники — до 13, сочетая элементы между собой. Форма универсальна: её не нужно менять с сезона на сезон благодаря ткани из шерсти, эластана и поливискозы, которая поддерживает комфортную температуру. Особое внимание уделено обуви — вместо туфель используются кроссовки.

Презентация прошла на ReFashion Business Campus в Красной Поляне.

