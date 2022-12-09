Саблезубые тигры раскрывали пасть на 110 градусов: насколько силен был укус?Ну, тут без “откровений”
Группа исследователей проверила эффективность укуса Smilodon, вымершего рода хищников, близкого к кошачьим. Используя высокоточное 3D-сканирование и методы моделирования, команда выяснила, как этим животным удавалось кусаться, несмотря на внушительную длину их зубов.
"Огромные клыки вымершего саблезубого кота Smilodon предполагают, что это животное должно было открыть свою пасть очень широко, 110° … чтобы эффективно использовать их", - объясняет Валентин Фишер, один из авторов работы. "Однако механическая возможность и эффективность укуса Smilodon и его родственников под таким большим углом неизвестна, что оставляет пробел в нашем понимании".
Используя высокоточные 3D-сканеры и аналитические методы, международная команда бельгийских и североамериканских ученых выяснила, как эти животные, вероятно, использовали свое впечатляющее оружие.
Наримане Чатар, ведущий автор исследования, собрала большое количество трехмерных данных. Они отсканировали и смоделировали черепа, мандибулы и мышцы многочисленных вымерших и сохранившихся видов саблезубых тигров.
Одним из результатов, полученных командой, является понимание распределения давления на нижнюю челюсть во время укуса. Этот стресс имеет непрерывный характер у всех анализируемых животных, причем самые высокие значения измеряются у видов с самыми короткими верхними клыками, а самые низкие - у самых “длиноклыковых” видов саблезубых.
Исследователи также отметили, что стресс уменьшался с увеличением угла укуса, но только у саблезубых видов. Тем не менее, способ, которым эти животные передавали силу к месту укуса, и деформация нижней челюсти в результате укуса были удивительно схожими во всем наборе данных, что указывает на сопоставимую эффективность независимо от длины клыков. То есть укус саблезубых тигров с самыми длинными клыками равен по эффективности его “короткоклыковым” собратьям.