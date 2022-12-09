Наука и технологии
19:17, 09 декабря 2022
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Саблезубые тигры раскрывали пасть на 110 градусов: насколько силен был укус?

Ну, тут без “откровений”

Группа исследователей проверила эффективность укуса Smilodon, вымершего рода хищников, близкого к кошачьим. Используя высокоточное 3D-сканирование и методы моделирования, команда выяснила, как этим животным удавалось кусаться, несмотря на внушительную длину их зубов.

Саблезубые тигры раскрывали пасть на 110 градусов: насколько силен был укус?

"Огромные клыки вымершего саблезубого кота Smilodon предполагают, что это животное должно было открыть свою пасть очень широко, 110° … чтобы эффективно использовать их", - объясняет Валентин Фишер, один из авторов работы. "Однако механическая возможность и эффективность укуса Smilodon и его родственников под таким большим углом неизвестна, что оставляет пробел в нашем понимании".

Используя высокоточные 3D-сканеры и аналитические методы, международная команда бельгийских и североамериканских ученых выяснила, как эти животные, вероятно, использовали свое впечатляющее оружие.

Наримане Чатар, ведущий автор исследования, собрала большое количество трехмерных данных. Они отсканировали и смоделировали черепа, мандибулы и мышцы многочисленных вымерших и сохранившихся видов саблезубых тигров.

Саблезубые тигры раскрывали пасть на 110 градусов: насколько силен был укус?

Samachar Central

Одним из результатов, полученных командой, является понимание распределения давления на нижнюю челюсть во время укуса. Этот стресс имеет непрерывный характер у всех анализируемых животных, причем самые высокие значения измеряются у видов с самыми короткими верхними клыками, а самые низкие - у самых “длиноклыковых” видов саблезубых.

Исследователи также отметили, что стресс уменьшался с увеличением угла укуса, но только у саблезубых видов. Тем не менее, способ, которым эти животные передавали силу к месту укуса, и деформация нижней челюсти в результате укуса были удивительно схожими во всем наборе данных, что указывает на сопоставимую эффективность независимо от длины клыков. То есть укус саблезубых тигров с самыми длинными клыками равен по эффективности его “короткоклыковым” собратьям.

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