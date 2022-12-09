Саблезубые тигры раскрывали пасть на 110 градусов: насколько силен был укус?

"Огромные клыки вымершего саблезубого кота Smilodon предполагают, что это животное должно было открыть свою пасть очень широко, 110° … чтобы эффективно использовать их", - объясняет Валентин Фишер, один из авторов работы. "Однако механическая возможность и эффективность укуса Smilodon и его родственников под таким большим углом неизвестна, что оставляет пробел в нашем понимании".

Используя высокоточные 3D-сканеры и аналитические методы, международная команда бельгийских и североамериканских ученых выяснила, как эти животные, вероятно, использовали свое впечатляющее оружие.

Наримане Чатар, ведущий автор исследования, собрала большое количество трехмерных данных. Они отсканировали и смоделировали черепа, мандибулы и мышцы многочисленных вымерших и сохранившихся видов саблезубых тигров.