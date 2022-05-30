Саботаж или конкуренты? Китайский космический центр обнаружил глушилку перед запуском последней миссии

Специалисты Китайского центра запуска спутников обнаружили глушащее устройство, которое может создавать помехи навигационным системам. Глушилка была установлена в автомобиле за территорией базы.

Центр сейчас готовится к запуску корабля «Шэньчжоу-14», который доставит к Национальной орбитальной станции КНР «Тяньгун» экипаж из трёх тайконавтов.

Генератор помех мог заставить ракету с кораблём сбиться с курса. Учёным и инженерам центра понадобилось несколько дней, чтобы проанализировать и отследить сигналы помех, которые неоднократно появлялись возле стартовой площадки. Угрозу удалось нейтрализовать. Кто стоит за ней — неясно.