Saga Holographic показалось хорошей идеей объединить 3D-монитор и велотренажер

Saga Holographic показалось хорошей идеей объединить 3D-монитор и велотренажерГотовьте деньги
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Изобретенный бывшим сотрудником Google Сэмюэлем Мэтсоном, HoloBike использует велотренажер, оснащенный 27-дюймовым 4K LCD экраном, покрытым микролинзами. Эта установка создает 3D-эффект, который меняет перспективу по мере движения велосипедиста, имитируя реальное движение вперед. Инфракрасная камера с датчиком глубины усиливает эффект, отслеживая положение тела и корректируя перспективу изображения.
Визуальные эффекты не просто CGI, а основаны на объемном 3D-сканировании реальных дорог и троп, что обеспечивает более «реалистичные ощущения». Первоначально будет доступно пять-шесть маршрутов протяженностью до 40 км, а со временем их станет больше. Электромагнитное сопротивление велосипеда регулируется для имитации подъема и спуска с холмов и реагирует на виртуальное переключение передач с помощью кнопок на руле.
В настоящее время HoloBike продается на Kickstarter по цене 2599 долларов, а планируемая розничная цена составляет 2999 долларов.