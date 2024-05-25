Saga Holographic показалось хорошей идеей объединить 3D-монитор и велотренажер

Визуальные эффекты не просто CGI, а основаны на объемном 3D-сканировании реальных дорог и троп, что обеспечивает более «реалистичные ощущения». Первоначально будет доступно пять-шесть маршрутов протяженностью до 40 км, а со временем их станет больше. Электромагнитное сопротивление велосипеда регулируется для имитации подъема и спуска с холмов и реагирует на виртуальное переключение передач с помощью кнопок на руле.

В настоящее время HoloBike продается на Kickstarter по цене 2599 долларов, а планируемая розничная цена составляет 2999 долларов.