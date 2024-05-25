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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 11:15
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Saga Holographic показалось хорошей идеей объединить 3D-монитор и велотренажер

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С появлением HoloBike, новой системы от калифорнийского стартапа Saga Holographic, велотренажерыстанут интереснее. В отличие от современных платформ, которые отображают виртуальные маршруты на плоских экранах, HoloBike предлагает интерактивный голографический 3D-дисплей, который не требует громоздких VR-шлемов или очков.
Saga Holographic показалось хорошей идеей объединить 3D-монитор и велотренажер

© Saga Holographic

Изобретенный бывшим сотрудником Google Сэмюэлем Мэтсоном, HoloBike использует велотренажер, оснащенный 27-дюймовым 4K LCD экраном, покрытым микролинзами. Эта установка создает 3D-эффект, который меняет перспективу по мере движения велосипедиста, имитируя реальное движение вперед. Инфракрасная камера с датчиком глубины усиливает эффект, отслеживая положение тела и корректируя перспективу изображения.

Saga Holographic показалось хорошей идеей объединить 3D-монитор и велотренажер

© Saga Holographic

Визуальные эффекты не просто CGI, а основаны на объемном 3D-сканировании реальных дорог и троп, что обеспечивает более «реалистичные ощущения». Первоначально будет доступно пять-шесть маршрутов протяженностью до 40 км, а со временем их станет больше. Электромагнитное сопротивление велосипеда регулируется для имитации подъема и спуска с холмов и реагирует на виртуальное переключение передач с помощью кнопок на руле.

В настоящее время HoloBike продается на Kickstarter по цене 2599 долларов, а планируемая розничная цена составляет 2999 долларов.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#велосипед
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#3d
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#разработка