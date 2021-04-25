Сайт Белорусской АЭС взломали и призвали остановить работу станции

На сайте БелАЭС появилось сообщение о том, что Минск пытается скрыть от общественности информацию о поломках в системе обслуживания станции и неполадках в работе оборудования. Взломавшие сайт люди представились как сотрудники АЭС. Они заявили, что эксплуатация объекта может привести к катастрофе. БелАЭС сравнили с Чернобыльской АЭС.

Министерство энергетики Белоруссии назвало публикацию на сайте ложной. Представители правительства заявили, что сайт взломали хакеры. Они пообещали найти тех, кто стоит за кибератакой.

«Лента.ру» напомнила, что БелАЭС построили за счёт российских инвестиций. Запуск станции состоялся в ноябре 2020 года. В связи с этим Александр Лукашенко назвал Белоруссию «ядерной державой».