Сайт для продажи подержанных автомобилей защитит покупателей от мошенничества

Благодаря новой опции деньги будут заморожены на специальном счету до заключения договора. Сервис ручается за сохранность средств.

Покупатель и продавец смогут сформировать документы для сделки в личном кабинете. Там же будет возможность договориться о цене. После этого покупатель переведёт деньги на специально созданный счёт в «Тинькофф». Там средства будут заморожены, покупатель не получит их сразу. Если одна из сторон переменит решение до подписания договора, деньги вернутся покупателю.

В Auto.ru считают, что это снижает риски нарваться на мошенника и остаться без машины и денег. Кроме того, сервис проверяет автомобиль по открытым базам ГИБДД перед сделкой. Если на него наложены ограничения, продать машину не получится.