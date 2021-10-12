Наука и технологии
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Сайт для продажи подержанных автомобилей защитит покупателей от мошенничества

Будет замораживать деньги на счету
Сайт Auto.ru запустил услугу безопасной сделки для покупки и продажи подержанных машин. Она позволит избежать мошенничества.
Сайт для продажи подержанных автомобилей защитит покупателей от мошенничества

Благодаря новой опции деньги будут заморожены на специальном счету до заключения договора. Сервис ручается за сохранность средств.

Покупатель и продавец смогут сформировать документы для сделки в личном кабинете. Там же будет возможность договориться о цене. После этого покупатель переведёт деньги на специально созданный счёт в «Тинькофф». Там средства будут заморожены, покупатель не получит их сразу. Если одна из сторон переменит решение до подписания договора, деньги вернутся покупателю.

В Auto.ru считают, что это снижает риски нарваться на мошенника и остаться без машины и денег. Кроме того, сервис проверяет автомобиль по открытым базам ГИБДД перед сделкой. Если на него наложены ограничения, продать машину не получится.