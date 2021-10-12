Сайт для продажи подержанных автомобилей защитит покупателей от мошенничества

Наука и технологии
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Сайт для продажи подержанных автомобилей защитит покупателей от мошенничестваБудет замораживать деньги на счету
Сайт Auto.ru запустил услугу безопасной сделки для покупки и продажи подержанных машин. Она позволит избежать мошенничества.
Благодаря новой опции деньги будут заморожены на специальном счету до заключения договора. Сервис ручается за сохранность средств.
Покупатель и продавец смогут сформировать документы для сделки в личном кабинете. Там же будет возможность договориться о цене. После этого покупатель переведёт деньги на специально созданный счёт в «Тинькофф». Там средства будут заморожены, покупатель не получит их сразу. Если одна из сторон переменит решение до подписания договора, деньги вернутся покупателю.
В Auto.ru считают, что это снижает риски нарваться на мошенника и остаться без машины и денег. Кроме того, сервис проверяет автомобиль по открытым базам ГИБДД перед сделкой. Если на него наложены ограничения, продать машину не получится.