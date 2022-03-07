Сайт для расчёта ядерного взрыва стал рекордно популярным

Калькулятор позволяет выбрать город, в котором человек находится, тип ядерного оружия (есть набор опций с оружие США и России) и посмотреть, каков будет радиус поражения.

Авторы сайта рассказали, что базовый трафик в обычный день без кризиса может составлять до 20 000 человек в день. В воскресенье, когда хорошая погода, сайт посещают около 10 000 человек. Однако сейчас калькулятором пользуются было более 150 000 человек каждый день. Авторы проекта говорят, что это, вероятно, тот уровень, который может выдержать сервер.

Разработчики уже провели оптимизацию, поэтому, возможно, теперь сайт сможет обрабатывать немного больше посещений.