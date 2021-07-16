Сайт Минобороны России вывели из строя

На момент публикации новости mil.ru не загружается. Информацию об атаке ТАСС подтвердил источник в силовых структурах.

«Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны», — сообщил он.

Информационное агентство ТАСС напомнило, что последние крупные атаки на российские ресурсы случились во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Тогда злоумышленники атаковали системы, с помощью которых организовывалась прямая линия.

При DDoS-атаке слишком большое количество запросов поступает на сетевой ресурс. Он не может обработать их все одновременно либо из-за ограничения на их число, либо из-за ограничения пропускной способности канала, поэтому оказывается недоступен.