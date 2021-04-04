Сайт НАТО взломали и разместили там информацию об операции против Украины

Как уточняет информационный портал SecurityLab, сведения об «операции» появились на сайте Оперативного учебного центра НАТО, который находится на военно-морской базе Суда-Бэй острова Крит. Взломщики сайта заявили, что военная кампания «спровоцирована агрессивными украинскими действиями по отношению к России и её союзникам». Якобы Киев не оставил НАТО иного выбора, поэтому «Украина должна быть уничтожена».