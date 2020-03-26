Сайт научили следить за пользователями через веб-камеру, чтобы уберечь их от коронавируса

Сайт так и называется Don’t touch your face (“Не трогай своё лицо”). Он использует простой алгоритм машинного обучения, способный распознавать изображения каждого пользователя и идентифицировать его действия. Обучить алгоритм каждому человеку надо только один раз. Затем сайт можно оставить на открытой вкладке или в отдельном окне. Если пользователь прикоснётся к лицу, то увидит огромную красную надпись на экране "NO".

Создатели сайта утверждают, что данные пользователей не передаются сторонним лицам. То есть можно надеяться на двойную безопасность - от вируса и от кражи данных.