Наука и технологии
Сегодня 15:20
Сайт научили следить за пользователями через веб-камеру, чтобы уберечь их от коронавируса
Он заставляет пользователя не трогать своё лицо
Сайт научили следить за пользователями через веб-камеру, чтобы уберечь их от коронавируса. Программа проверяет, не трогает ли человек своё лицо. Не трогать лицо - одна из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Сайт так и называется Don’t touch your face (“Не трогай своё лицо”). Он использует простой алгоритм машинного обучения, способный распознавать изображения каждого пользователя и идентифицировать его действия. Обучить алгоритм каждому человеку надо только один раз. Затем сайт можно оставить на открытой вкладке или в отдельном окне. Если пользователь прикоснётся к лицу, то увидит огромную красную надпись на экране "NO".
Создатели сайта утверждают, что данные пользователей не передаются сторонним лицам. То есть можно надеяться на двойную безопасность - от вируса и от кражи данных.