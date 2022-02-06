Сайт о гаджетах iXBT обязали передавать данные пользователей госорганам

В реестре сейчас находится «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ». С ним связаны шесть сайтов, в их числе основной портал iXBT, а также forum.ixbt.com, ixbt.games и другие.

«Роскомсвобода» напоминает, что федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять данные о действиях пользователей на своём ресурсе уполномоченным госорганам. А 374-ФЗ («пакет Яровой») также обязывает ОРИ предоставлять силовикам содержимое переписок, звонков и другие взаимодействий пользователей.