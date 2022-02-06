Сайт о гаджетах iXBT обязали передавать данные пользователей госорганам

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Сайт о гаджетах iXBT обязали передавать данные пользователей госорганамВнесли в реестр ОРИ
Издание «Роскомсвобода» сообщило, что в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) внесли владельца популярного портала о гаджетах iXBT. СМИ из этого реестра обязаны предоставлять по запросу данные пользователей уполномоченным государственным органам.
В реестре сейчас находится «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ». С ним связаны шесть сайтов, в их числе основной портал iXBT, а также forum.ixbt.com, ixbt.games и другие.
«Роскомсвобода» напоминает, что федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять данные о действиях пользователей на своём ресурсе уполномоченным госорганам. А 374-ФЗ («пакет Яровой») также обязывает ОРИ предоставлять силовикам содержимое переписок, звонков и другие взаимодействий пользователей.
Источник: Роскомсвобода