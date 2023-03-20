Сайт Ozon научили автоматически определять, подходит ли товар для продажи

Сайт Ozon научили автоматически определять, подходит ли товар для продажиМодерация на основе алгоритма машинного обучения
Маркетплейс Ozon внедрил собственную систему автоматической модерации карточек товаров, которая основана на методах машинного обучения. Система анализирует описание и фотографии товаров на наличие нарушений и пропускает их на платформу или отправляет на доработку продавцам.
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Система обучена на основе уже принятых решений модераторов и заблокированных карточек. Она работает в режиме премодерации, то есть проверяет товары до того, как они появятся на сайте. В сложных случаях система может направить карточку на ручную модерацию.
По данным Ozon, сейчас автоматическую модерацию проходит около 20% новых карточек, которые добавляют продавцы. В день продавцы добавляют более 1 млн новых товарных наименований. В будущем компания планирует полностью перевести проверку товаров на алгоритм.
Автоматическая модерация позволяет сократить время обработки карточки до трёх минут, что в десять раз быстрее, чем ручная модерация.