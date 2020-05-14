Сайт президента Украины атаковали хакеры

Помимо этого ресурса, хакеры напали и на сайты других государственных органов Украины. Специалисты Госспецсвязи обнаружили в период с 6 по 12 мая более 10,9 тысячи подозрительных действий на государственных информационных порталах. В частности, были зафиксированы нестандартные протоколы или события (45%), попытки сетевого сканирования (23%), сетевой троян (16%) и попытки получения прав администратора (10%).

Сообщается, что система защищённого доступа государственных органов к сети заблокировала 7908 различных видов атак. Кроме того, удалось пресечь 18 DDoS-атак, большинство из которых были направлены на сайт офиса президента Украины.