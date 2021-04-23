Сайт РЖД работает со сбоями из-за анонса долгих майских выходных

Компания уже предупредила, что в работе сайта и мобильного приложения РЖД могут наблюдаться временные неполадки. Это происходит из-за резкого роста числа запросов. Дело в том, что россияне после новости о выходных массово отправились покупать билеты.

В РЖД отметили, что предпринимают меры по устранению сбоев. На момент публикации новости на сайте компании не прогружаются или медленно грузятся некоторые страницы.

Также после объявления выходных упали сайты Кремля и информационного агентства ТАСС.