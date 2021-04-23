Наука и технологии
Сегодня в 16:15
Сайт РЖД работает со сбоями из-за анонса долгих майских выходных
Страницы могут не прогружаться
Сегодня президент России сделал рабочие дни между майскими праздниками выходными. Так россияне получили весенние каникулы с 1 по 10 мая включительно. На фоне этой новости сайт РЖД стал работать со сбоями.
Компания уже предупредила, что в работе сайта и мобильного приложения РЖД могут наблюдаться временные неполадки. Это происходит из-за резкого роста числа запросов. Дело в том, что россияне после новости о выходных массово отправились покупать билеты.
В РЖД отметили, что предпринимают меры по устранению сбоев. На момент публикации новости на сайте компании не прогружаются или медленно грузятся некоторые страницы.
Также после объявления выходных упали сайты Кремля и информационного агентства ТАСС.