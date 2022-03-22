Сайт с петициями стал скрывать имена россиян ради безопасности

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Сайт с петициями стал скрывать имена россиян ради безопасностиЕсли что-то подпишете — ваше имя отображаться не будет
На сайте петиций Change.org усилили меры безопасности пользователей. Теперь их имена скрыты. Среди последних на сайте были зарегистрированы две петиции — антивоенная и с требованием отставки Кадырова.
Об этом пишет РБК со ссылкой на Change.org. Там сообщили, что временно скроют имена подписантов и комментаторов петиций, запущенных в России. «Команда Change.org несёт ответственность за безопасность людей, которые пользуются нашей платформой. ... Мы понимаем, что вести общественные кампании очень непросто, особенно в это тяжёлое время», — сказали представители организации.
РБК напоминает, что 24 февраля на портале создали антивоенную петицию, к 22 марта её подписали более 1,2 млн человек. Петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова подписали более 272 тысяч человек.
В Кремле уже заявили, что не воспринимают такие требования всерьёз, считают, что голоса могут накручиваться ботами.