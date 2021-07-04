Сайт с пиратскими играми для Nintendo перезапустят после закрытия и штрафа в $2,1 млн

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Сайт с пиратскими играми для Nintendo перезапустят после закрытия и штрафа в $2,1 млнВладелец сайта всё равно никогда не сможет выплатить этот штраф
Весной американский суд обязал бывшего владельца RomUniverse, сайта с пиратскими играми для Nintendo, выплатить компенсацию за нарушение авторских прав и товарных знаков. Как оказалось, мужчине нечем выплачивать штраф. Более того, он надеется перезапустить сайт.
Всего от владельца RomUniverse потребовали $2,1 млн. Также Nintendo добивается добивается бессрочного судебного запрета, так как знает, что мужчина хочет вернуть сайт, но уже без «контента Nintendo». Отмечается, что обвиняемый даже не смог внести ежемесячный платеж в размере $50 для компенсации ущерба.
Сам владелец сайта говорил, что его доход составляют лишь пособия по безработице и продовольственные талоны. Поэтому не стоит ждать, что он когда-нибудь оплатит даже небольшую часть штрафа.