Сайт, учивший избегать мошенничества, взломали мошенники

Это сайт первоначально принадлежал и управлялся разработчиком биткойнов под псевдонимом Сатоши Накамото. Есть ирония в том, что целью портала было «информировать пользователей, чтобы защитить их от типичных ошибок». На сайте даже есть целая страница, посвящённая обучению пользователей тому, как «избежать мошенничества».

Один из разработчиков Bitcoin на днях заявил, что Bitcoin.org, похоже, взломали. Через сайт стали проворачивать мошенническую схему с «бесплатной раздачей» биткойнов. В среду вечером хакеры получили доступ к порталу и добавили всплывающее окно, которое полностью заблокировало домашнюю страницу. В мошенническом сообщении говорилось, что Bitcoin Foundation хочет поддержать пользователей, которые помогали сообществу годами.

Мошенники применили стандартную схему: просили людей присылать валюту на контролируемые Bitcoin-кошельки, обещая удвоить сумму. К сожалению, многие пользователи стали жертвами обмана.

Сейчас сайт уже восстановили.