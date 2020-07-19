Сайты-двойники помогли мошенникам украсть 4 млн рублей

Сообщается, что преступники создавали копии интернет-магазинов известных торговых брендов. Когда люди пытались оформить там заказ, злоумышленники получали сведения о номерах и кодах банковских карт. Затем они похищали с них деньги. Также преступники покупали данные банковских карт в теневом сегменте интернета.

По предварительным данным, мошенники получили сведения о банковских счетах более двух тысяч человек. Сумма нанесённого им ущерба составила примерно 4 млн рублей.

Недавно аналитики сообщили, что за время самоизоляции мошенники в России начали активно подделывать сайты известных служб доставки.