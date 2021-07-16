Сайты и приложения для знакомств оказались неэффективны при построении отношений

Аналитики опросили более 400 пользователей таких сервисов. Лишь 15% сообщили, что смогли найти там себе подходящую пару.

41% опрошенных считают, что сайты и приложения для знакомств просто наживаются на одиноких людях. Также людей беспокоят профили мошенников на таких ресурсах.

Специалисты Роскачества перечислили, какие опасности подстерегают пользователей дейтинговых сервисов. Во-первых, можно столкнуться с обычным мошенничеством, когда преступники выпрашивают деньги в долг у пользователей. Во-вторых, девушки могут наткнуться на мужчин, которые говорят, что якобы отправили им дорогой подарок, но надо оплатить доставку. Злоумышленники также практикуют фишинг, распространяют вирусные приложения, вымогают банковские данные и шантажируют людей интимными фото.