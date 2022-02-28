Сайты российских СМИ взломали и разместили там просьбу о мире

На момент публикации новости, эти сайты просто не открывались. Сообщения хакеров уже видно не было. Главный редактор «Коммерсанта» подтвердил РИА Новости, что сайт издания взломан. Редакция Forbes тоже подтвердила взлом своего сайта.

Ранее группа Anonymous заявила, что объявляет кибервойну российскому правительству. Они даже выпустили ролик, в котором пригрозили раскрытием важных данных.

Сегодня Роскомнадзор также выпустил предупреждение о том, что будет блокировать сайты, которые размещают «недостоверные сведения» в рекламе. Владельцам сайтов ведомство пригрозило штрафом и заведением уголовного дела. Роскомнадзор также обратился в Google с требованиями удалить рекламные сообщения.