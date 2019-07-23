Сайты с фотографиями предложат психологическую помощь тем, кто ищет депрессивные картинки

Если пользователь ищет на сервисе что-нибудь вроде «беспокойство из-за работы», или «булимия», или «увечье», или «порез», ему отправят сообщение с уточняющими вопросами. Например, «Вы боретесь с расстройством пищевого поведения? Мы можем помочь». Если запросы слишком шокирующие, то пользователя могут сразу направить на Национальную горячую линию по предотвращению самоубийств.

В большинстве же случаев сервис предоставит простые советы, которые должны помочь прийти в себя. Их Pinterest разработал совместно со Стэнфордской школой медицины. Советы включают в себя успокаивающие упражнения. Впрочем, сервис отмечает, что они не заменят профессиональную помощь.

Pinterest утверждает, что не будет отслеживать, кто именно пользуется этими инструкциями. Настраивать таргетированную рекламу на основе этих данных сервис тоже не будет.