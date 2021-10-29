Салфетку Apple за 2000 рублей «вскрыли» и оценили её ремонтопригодность

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Салфетку Apple за 2000 рублей «вскрыли» и оценили её ремонтопригодностьЛучше не портить вещь за эти деньги
Эксперты iFixit, обычно оценивающие ремонтопригодность различных устройств, не обошли внимание салфетку Apple стоимостью 2000 рублей, которая вызвала много насмешек со стороны пользователей. Теперь мы узнаем, из чего она сделана, и можно ли её починить.
Специалисты отметили, что на ощупь материал салфетки такой же, как у внутренней подкладки iPad Smart Cover с тонким слоем микрофибры внутри. Когда эксперты изучили продукт чуть лучше, оказалось, что это просто две склеенные вместе тряпочки. В iFixit поиронизировали на эту тему и предложили разделить одну салфетку на две по 1000 рублей каждая.
iFixit
Конечно, этот обзор шуточный. В финале авторы отметили, что новая салфетка Apple имеет 0 баллов по ремонтопригодности, так как она отвлекла специалистов от разборки MacBook Pro. Но эта оценка и справедливая: после того, как тряпочку разрезали ножницами, вернуть ей первоначальный вид не вышло.
Источник: iFixit