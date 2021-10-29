Салфетку Apple за 2000 рублей «вскрыли» и оценили её ремонтопригодность

Специалисты отметили, что на ощупь материал салфетки такой же, как у внутренней подкладки iPad Smart Cover с тонким слоем микрофибры внутри. Когда эксперты изучили продукт чуть лучше, оказалось, что это просто две склеенные вместе тряпочки. В iFixit поиронизировали на эту тему и предложили разделить одну салфетку на две по 1000 рублей каждая.