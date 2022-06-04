Сальмонелла стала более устойчивой к антибиотикам. Но менее заразной для людей

Бактерия Salmonella enterica является распространенной причиной пищевых отравлений у людей, которые часто возникают в результате заражения домашней птицы. Команда под руководством Мике Морено и Мазера хотела узнать, способствуют ли штаммы сальмонеллы, присутствующие в Бразилии, возникновению случаев пищевого отравления в странах, импортирующих ее продукцию. Исследователи сравнили геномы 183 сальмонелл, собранных с кур в Бразилии, и 357 геномов сальмонелл, собранных с людей, домашней птицы и импортных бразильских продуктов из птицы в Великобритании. Они также изучили более 1200 общедоступных геномов двух основных видов сальмонелл, обнаруженных в Бразилии, чтобы понять, что можно узнать об эволюции бразильских штаммов.

Команда обнаружила, что отдельные линии двух основных типов сальмонелл развились в Бразилии в начале 2000-х годов, примерно в то же время, когда в стране была введена вакцина против сальмонеллы для домашней птицы. Эти бактерии обладают генами, которые делают их устойчивыми к трем видам антибиотиков. Но, несмотря на то, что эти бактерии, устойчивые к антибиотикам, появились в Бразилии, они вызвали очень мало случаев заболевания сальмонеллой у людей в Великобритании и не распространились на домашних кур.

В целом, эти результаты свидетельствуют о том, что использование вакцины против сальмонеллы в Бразилии, наряду с более широким применением антибиотиков, способствовало росту лекарственно-устойчивых форм сальмонеллы, но эти бактерии не привели к увеличению числа случаев пищевых отравлений.