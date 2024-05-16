Сальвадор добыл $29 млн в биткоинах с помощью вулканов

Геотермальная станция, рекламируемая как экологически чистый метод накопления криптовалюты, с сентября 2021 года добавила 473,5 биткоина на сумму 29 миллионов долларов.

Администрация президента Найиба Букеле установила 300 процессоров для майнинга биткоинов, выделив на эти цели 1,5 мегаватта (МВт) из 102 МВт, вырабатываемых государственной электростанцией.

Несмотря на глобальное внимание к энергоемкости майнинга криптовалют, подход Сальвадора подчеркивает его «приверженность» биткоину, который он принял в качестве законного платежного средства в 2021 году. Этот шаг подвергся критике, в том числе со стороны Международного валютного фонда (МВФ).