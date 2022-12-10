Сам себе сценарист: DeepMind создала нейросеть, которая умеет писать диалоги к фильму

Сам себе сценарист: DeepMind создала нейросеть, которая умеет писать диалоги к фильмуНо драматурги пока оценивают её низко
Компания DeepMind, владельцем которой является Alphabet, построила систему искусственного интеллекта Dramatron, которая способна генерировать описания персонажей, основные сюжетные точки, описания локаций и диалоги. Иными словами, нейросеть может создать сценарий к фильму.
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Если ввести Dramatron идею фильма, система может придумать осмысленное название, а также описания персонажей, сцен и локаций. Как отмечает автор Engadget, диалог, сгенерированный ИИ, был логичным, но банальным.
Драматурги пока тоже остались не в восторге. Они заявили, что не будут использовать этот инструмент для создания полноценной пьесы. Однако эксперты предположили, что Dramatron будет полезен для построения вселенной произведения и «генерации творческих идей».