Сам себе сценарист: DeepMind создала нейросеть, которая умеет писать диалоги к фильму

Если ввести Dramatron идею фильма, система может придумать осмысленное название, а также описания персонажей, сцен и локаций. Как отмечает автор Engadget, диалог, сгенерированный ИИ, был логичным, но банальным.

Драматурги пока тоже остались не в восторге. Они заявили, что не будут использовать этот инструмент для создания полноценной пьесы. Однако эксперты предположили, что Dramatron будет полезен для построения вселенной произведения и «генерации творческих идей».