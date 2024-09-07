Сам забил себя в угол: ситуацию с Twitter Илона Маска в Бразилии объяснили

Этот отказ привел к приостановке работы платформы и замораживанию активов связанной с ней компании Маска Starlink в качестве средства «принудительного взыскания штрафов».

«Сопротивление» Маска стало более активным, когда он опубликовал посты, направленные против судьи Верховного судьи страны Александра де Мораеса, что спровоцировало дальнейшее «обострение» между двумя сторонами.

Несмотря на то, что вначале Starlink позволяла своим клиентам обходить запрет, в конечном итоге она подчинилась бразильскому законодательству. Эксперты считают, что Маск перестарался, так как «общественная и институциональная» поддержка в Бразилии остается в пользу суда.

Бразилия требует от таких компаний, как X, иметь местного представителя для обеспечения соблюдения законов страны, и закрытие бразильского офиса X только усугубило ситуацию. Теперь у Маска ограниченные возможности, поскольку судебная система страны не проявляет никаких признаков отступления.

Решение Верховного суда Бразилии определит будущее платформы.